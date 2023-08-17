Как правильно класть вещи в багажник автомобиля: ошибка, которая может стать причиной ДТП

Примером тому может служить правильное размещение груза в багажнике автомобиля.

Неравномерное распределение веса в багажнике может существенно ухудшить управляемость транспортным средством, что в конечном итоге может привести к аварии.

Распространенная ошибка Многие автовладельцы забывают о необходимости равномерно распределять груз в багажнике.

Важно избегать складывания всех вещей только в одной части багажника, будь то левая или правая сторона.

Также стоит избегать помещения тяжелых предметов, которые могут нарушить центр тяжести автомобиля. Такие грузы, как большое количество кирпичей или тяжелых спортивных снарядов, следует размещать более равномерно или даже перевозить в салоне.