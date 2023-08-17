Как открыть автомобиль, если ключи остались в салоне: простой способ

Однако у некоторых продвинутых владельцев есть возможность использовать смартфон для решения этой проблемы. Хотя этот метод не гарантированно срабатывает, многие начинают обсуждать его эффективность.

При такой ситуации первый и наиболее надежный вариант - позвонить родственникам или друзьям, чтобы привезли запасные ключи. Однако, если подмогу ждать нельзя, существует интересный метод, который предположительно может помочь.

Принцип этого метода заключается в использовании телефона во время разговора с близким человеком. Владелец должен находиться возле автомобиля, чтобы его смартфон был близко к машине, не более чем на расстоянии 30 сантиметров.

Затем, поддерживая разговор, нужно попросить родственника приложить ключи к телефону и нажать на кнопку разблокировки замка.

Согласно сообщениям, в некоторых случаях этот метод действительно сработал, и замок автомобиля открылся.