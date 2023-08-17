Почему зимой в дизельной машине холодно: вот ответ

Причина холода в дизельной машине Один из основных факторов - это высокая степень сжатия дизельных двигателей. Они обладают более высоким коэффициентом полезного действия по сравнению с бензиновыми агрегатами.
Такое увеличенное сжатие приводит к тому, что двигатель "забирает" больше тепла, и это оказывает влияние на температуру в салоне.
Когда автомобиль движется, теплоотдача компенсируется, и комфорт сохраняется. Но как только машина останавливается или работает на малых оборотах, температура внутри салона падает, вызывая холод.
Производители пытаются справиться с этой проблемой, включая в дизельные машины дополнительные элементы обогрева, такие как топливные догреватели или электрообогрев печки.
Тем не менее, в суровые морозы даже эти меры не всегда способны обеспечить комфортную температуру в салоне.
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