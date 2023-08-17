Как доехать, если пробито колесо и нет запаски: интересный способ

Но опытные водители знают, как решить эту проблему и продолжить движение до ближайшего шиномонтажа.

Ниже приводим советы, которые помогут вам доехать до цели, даже если нет запасной шины.

Что делать без запаски

Проверьте повреждение: Осмотрите проколотую шину. Если видно, что из нее торчит гвоздь, шуруп или саморез, аккуратно завинтите его глубже в шину. Если место прокола не обнаружено сразу, накачайте колесо и используйте воду, чтобы выявить точку прокола. После этого можно завинтить саморез в отверстие, которое обнаружили. Даже золотник можно временно использовать в этой роли.

Используйте внутренние материалы: Если у вас нет под рукой ни самореза, ни золотника, можно временно разобрать колесо и заполнить его внутренний объем травой, ветками или даже кусками одежды. Это поможет вам доехать до ближайшего шиномонтажа, обеспечивая временное уплотнение поврежденного места.