Почему булавка – полезный предмет в каждом автомобиле: необычное применение

Однако среди них есть и такие предметы, которые могут показаться излишними, но на самом деле пригодятся опытным водителям в дороге.

Булавка – это один из таких предметов, который многим может показаться ненужным в автомобиле. Но опытные водители раскрывают ее полезность в дорожных ситуациях.

К примеру, в холодное время года, когда дорога загораживается грязью и снегом, использование омывающей жидкости становится незаменимым.

Однако может случиться так, что форсунки, из которых должна литься жидкость, не функционируют должным образом. Струя оказывается слабой или даже полностью отсутствует.

Тут на сцену выходит булавка. Ее острую концовку можно аккуратно вставить в форсунки и немного размять, тем самым устранив возможные преграды. Это может сделать жидкость доступной для выливания вновь, решая проблему с омывающей жидкостью.