Дачный эксперт рассказал об основных моментах выращивания яблони на садовом участке

Выбираем место для посадки на солнце. Солнечные лучи должны освещать дерево минимум 6 часов в день.
Подыскиваем подходящий сорт с учетом особенностей климата и региона.
Подготавливаем почву, она должна быть дренирована и плодородна.
Поливаем обильно и регулярно. Особенно важно делать это в жаркую погоду.
Не забываем пропалывать сорняки в приствольной зоне яблони.
Подкармливаем и делаем профилактическую обработку от вредителей, санитарную обрезку.
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