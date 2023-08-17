Дачный эксперт рассказал об основных моментах выращивания яблони на садовом участке

Выбираем место для посадки на солнце. Солнечные лучи должны освещать дерево минимум 6 часов в день.

Подыскиваем подходящий сорт с учетом особенностей климата и региона.

Подготавливаем почву, она должна быть дренирована и плодородна.

Поливаем обильно и регулярно. Особенно важно делать это в жаркую погоду.

Не забываем пропалывать сорняки в приствольной зоне яблони.

Подкармливаем и делаем профилактическую обработку от вредителей, санитарную обрезку.