Цветовод со стажем рассказал про основные аспекты выращивания роз на дачном участке

Высаживаем цветы на солнечном, хорошо проветриваемом месте, достаточно просторном. Почва должна быть питательная, с хорошим дренажом.
При необходимости надо добавить в землю компост или перегной, для повышения плодородия участка.
После посадки регулярно пропалываем область вокруг растений. Также надо убирать садовый мусор под деревом: ветки, сухие листья, остатки растительности, сорняки.
Кроме того, розам обязательно нужна обрезка, она поддерживает красивую форму куста и помогает растению образовывать много цветов.
Подкармливают розы три раза в год - осенью, весной и летом. Весной нужен азот для роста побегов и зелени.
Летом - калий, фосфор. Тогда растения лучше переносят жаркую погоду, лучше цветут.
Осенью берем удобрения с калием, чтобы подготовить розы к зиме и сохранить до весны здоровыми. Очень любят розы органику (компост, перегной).
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