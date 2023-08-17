Цветовод со стажем рассказал про основные аспекты выращивания роз на дачном участке

Высаживаем цветы на солнечном, хорошо проветриваемом месте, достаточно просторном. Почва должна быть питательная, с хорошим дренажом.

При необходимости надо добавить в землю компост или перегной, для повышения плодородия участка.

После посадки регулярно пропалываем область вокруг растений. Также надо убирать садовый мусор под деревом: ветки, сухие листья, остатки растительности, сорняки.

Кроме того, розам обязательно нужна обрезка, она поддерживает красивую форму куста и помогает растению образовывать много цветов.

Подкармливают розы три раза в год - осенью, весной и летом. Весной нужен азот для роста побегов и зелени.

Летом - калий, фосфор. Тогда растения лучше переносят жаркую погоду, лучше цветут.

Осенью берем удобрения с калием, чтобы подготовить розы к зиме и сохранить до весны здоровыми. Очень любят розы органику (компост, перегной).