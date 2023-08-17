Садовод со стажем рассказал, как размножать пионы на даче способом деления кустов

Приступать надо с 15 августа и до 1 сентября включительно, до морозов пионы должны успеть укорениться.

Кусты для деления берем 7-9 лет. Если этого не делать, растения такого возраста начинают плохо цвести и формируют мелкие соцветия.

Куст надо откопать по кругу, от ствола отступаем 40 см. Вынимаем растение с помощью лопат, с четырех сторон.

Укладываем пион на решетку и промываем шлангом с водой. Это поможет рассмотреть переплетения корней., чтобы удобнее было их разъединять.

На каждую делянку пиона должно приходится по 3-4 глазка.

Отделив части от материнского куста, приступаем к их посадке.

Выбираем солнечное место или полутень, соблюдаем интервалы между кустами в один метр.

Яму заправляем перегноем, нитрофоской (150 г) и двумя литрами древесной золы. Почки должны быть выше уровня почвы на 3 см.