Знающий садовод рассказал, как разводить пионы на даче с помощью стеблевых черенков

В последних днях мая стебли пиона, которые не цветут, нужно обрезать для черенкования. Срез делаем у самой корневой шейки.

Длина черенка должна быть не менее 10 см. Высаживаем его на глубину в 5 см. В землю погружаем тем кончиком, где был срез.

Ухаживать за черенками пионов не сложно, все действия будут такие же, как при уходе за черенками роз.

Если в дальнейшем будет хороший уход, то кустики пионов сильно разрастутся. Для поддержки тяжелых бутонов ветки надо поддерживать опорами.