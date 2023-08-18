Садовод со стажем рассказал, как размножать пионы отводками: несколько дельных советов новичкам

В конце мая крайнюю ветку прижимаем к земле и погружаем в вырытые углубления. Глубина должна быть около 10 см. Побег надо согнуть под прямым углом.
В месте излома будут отрастать корешки. Побег, помещенный в ямку, нужно хорошо полить, присыпать качественным перегноем.
Отводки обязательно часто поливают, пересыхания земли допустить нельзя.
По весне в месте укоренения отводков появятся ростки, они вырастут позже, чем у основного куста.
Летом нужно хорошо ухаживать за отводками, особенно важен полив и рыхление земли.
В конце лета, не позже 25 августа отводки выкапываются и высаживаются на основное место.
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