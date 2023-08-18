Опытный цветовод рассказал, как использовать в ландшафтном дизайне калужницу болотную

Очень симпатичное растение, усыпанное мелкими желтыми цветками, покрытое пышной зеленой листвой, привлекает многих садоводов своей неприхотливостью.

Калужница болотная очень любит влагу и растет в любых условиях. Ярко и обильно цветет, цветки появляются раньше, чем у многих других растений.

Когда калужница отцветает, она покрывает землю густым плотным ковром зелени.

Растение очень популярно в ландшафтном дизайне, обычно его используют для украшения берегов водоемов, оформления дачных участков с повышенной влажностью.

Калужницу также часто высаживают у ручьев, ливневых стоков.