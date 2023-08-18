Опытный цветовод рассказал, как использовать в ландшафтном дизайне калужницу болотную

01:34 2023-08-18

Калужницу болотную можно часто встретить на дачном участке, это красивое неприхотливое растение активно применяют для украшения сада.

Очень симпатичное растение, усыпанное мелкими желтыми цветками, покрытое пышной зеленой листвой, привлекает многих садоводов своей неприхотливостью.

Калужница болотная очень любит влагу и растет в любых условиях. Ярко и обильно цветет, цветки появляются раньше, чем у многих других растений.

Когда калужница отцветает, она покрывает землю густым  плотным ковром зелени.

Растение очень популярно в ландшафтном дизайне, обычно его используют для украшения берегов водоемов, оформления дачных участков с повышенной влажностью.

Калужницу также часто высаживают у ручьев, ливневых стоков.

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