Опытный цветовод рассказал, как использовать в ландшафтном дизайне калужницу болотную

Очень симпатичное растение, усыпанное мелкими желтыми цветками, покрытое пышной зеленой листвой, привлекает многих садоводов своей неприхотливостью.
Калужница болотная очень любит влагу и растет в любых условиях. Ярко и обильно цветет, цветки появляются раньше, чем у многих других растений.
Когда калужница отцветает, она покрывает землю густым плотным ковром зелени.
Растение очень популярно в ландшафтном дизайне, обычно его используют для украшения берегов водоемов, оформления дачных участков с повышенной влажностью.
Калужницу также часто высаживают у ручьев, ливневых стоков.
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