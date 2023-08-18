Нудисты в Испании активно борются против одетых туристов

В Каталонии нудисты активно борются с отдыхающими. Недовольство любителей загорать в стиле "ню" вызвали туристы, которые не хотят раздеваться на нудистских пляжах.

Приходя на нудистский пляж, отдыхающие могли уйти или раздеться. А сейчас они просто остаются в купальных костюмах, — передает The Guardian цитату 56-летнего нудиста Сехимона Ровиру. Они не понимают: если их будет много, мы будем ощущать себя некомфортно. Так проявляется неуважение.

Ровира напомнил, что в Испании нудизм разрешен на любом пляже. Но есть места, которые считаются традиционными для поклонников отдыха на пляже в обнаженном виде.

Нудисты хотят отстоять «свои» пляжи и даже направили запрос правительству Каталонии, требуя прекратить "дискриминацию", с которой "нудисты сталкиваются на пляжах". Описывая ситуацию с экспансией «одетых», испанские СМИ называют ее «текстильным вторжением».