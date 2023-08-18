Видео про трудолюбивого мужчину с ДЦП из Астаны стало вирусным, количество просмотров зашкаливает

Жители Казахстана впечатлены видеороликом о трудолюбивом мужчине из Астаны. Несмотря на диагноз ДЦП, он занимается любимым делом.

Ильнар пострадал при родах: ему повредили шейный позвонок, левую ногу и сломали руку. Сейчас мужчине 32 года, он женат. Его супруга не может видеть, но это не мешает паре воспитывать двух очаровательных дочерей.

Мы жили в Павлодаре. Работы в городе не было. Я собрал вещи и вместе с семьей переехал в Астану. Здесь занимаюсь любимым делом - ремонтирую ноутбуки. У меня сейчас есть однокомнатная квартира. Недавно закончил ремонт, - рассказал Ильнар.

Молодой отец уточнил, что его цель - найти хороший офис, куда будет удобный доступ, с пандусом. Он также стремится устроить таких людей, как сам, на работу.

История Ильнара получила широкий отклик. Многие в комментариях пишут, что потрясены трудолюбием молодого человека, считают его настоящим мужчиной и надеются, что у него все будет хорошо.

Настоящий мужчина! Какой молодец, не жалуется. Сильный физически и морально, - пишут пользователи соцсети.

Немало людей решили Ильнару помочь и предложили закрыть его кредит. И им это удалось.

Помощь небезразличных земляков вдохновила жителя Астаны на еще более активную работу.