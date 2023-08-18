Строжайшие запреты в Индии: почему их должен знать каждый турист

Многие культурные запреты, существующие в Индии, для туристов не секрет. Например, здесь нельзя обижать коров, оставлять без присмотра ценные вещи, пить воду из-под крана. Что еще не стоит делать в этой стране? Об этом рассказал автор канала "Образование и наука" на платформе Дзен.

Легкомысленный образ

Многие туристы одеваются в Индии, как привыкли в своей родной стране: шорты, юбки, майки. Но надо помнить, что большинство индусов придерживаются индуизма, который не очень приветствует прилюдное заголение. Особенно - в глубине страны, куда туристы едут для более тесного контакта с культурой.

Отношение к официантам

Официанты в Индии - люди уважаемые. И за пренебрежительное отношение могут отомстить. Например, незаметно плюнуть в блюдо.

Но есть более простой и очевидный способ. Официант подаст заказ левой рукой, а она у индусов предназначена исключительно для личной гигиены.

Особенности коммуникации

Здесь не принято пожимать руки. Приветствовать в Индии нужно, сложив ладони и поднося их к подбородку. При этом надо обратить внимание на положение стоп. Их направление на собеседника считается признаком неуважения.

«Серая зона» спиртного

Алкоголь в Индии тоже не очень приветствуется. За распитие в общественных местах алкоголя можно получить штраф, а то и тюремный срок на несколько месяцев.

Посещение храма

Корова для индусов священна, а изделия из коровьей кожи здесь считаются покушением на священное животное. Потому с любыми изделиями из кожи в храм вход запрещен, потому что никто не знает, из какой кожи они изготовлены.

Табу на касания

Хотя многие индусы счастливы дотронуться до «белого человека», так как считают, что это приносит удачу, туристам лучше местных жителей без их разрешения не трогать. Особенно - женщин и детей. Гладить детей по голове вообще запрещено: это считается энергетической порчей и наведением негатива.

Нескромное поведение

Индусы не приветствуют и ярких проявлений чувств к партнеру. Это касается поцелуев, объятий в общественных местах. Как правило, это вызывает нездоровое внимание.