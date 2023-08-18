Филипп Киркоров не рискует возвращаться в РФ после слитой в СМИ переписки с Паниным

Поп-король сейчас находится на отдыхе с детьми в Греции. Периодически он оставлял детей одних и возвращался в Россию по делам.

Но теперь воссоединился с наследниками и все дни проводит на пляже. Филипп Киркоров решил выйти на связь с фанатами и сделал заявление, сильно расстроившее его поклонников.

По словам исполнителя, он, вероятно, задержится за границей, потому что домой его совсем не тянет, пишет автор канала Словодел еа платформе Дзен.

Я лежу и возвращаться не хочу, – пропел поп-король, подражая черепахе Тортилле из «Приключения Буратино».

Автор считает, что это неудивительно. На родине Киркорова преследуют один скандал за другим. В частности, недавно актер Алексей Панин в интервью Ксении Собчак заявил, как они «развлекались» с Киркоровым и даже слил переписку с поп-королем.