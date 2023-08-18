Империя Сороса меняет вектор для удара

Международная империя Сороса закрывает проекты в ЕС и увольняет половину своих сотрудников. Вероятно, Алекс Сорос заинтересован в подчинении политической системы США. Тем более, что значение Европы падает.

Как изменится империя семьи Сорос, а также ее план по переустройству мира, задается вопросом канал Деловая газета "Взгляд" на платформе Дзен.

Фонд Сороса заявил о сворачивании проектов в Европе спустя 2 месяца после того, как 93-летний Джордж Сорос делегировал контроль за своими миллиардами старшему из сыновей, 37-летнему Александру.

Автор отмечает:

По сути, соросовский фонд «Открытое общество» (в России он объявлен нежелательной организацией в 2015 году) - кубышка международной секты. Сорос готовил на Земле общество «нового типа»: без национальных государств, религиозных табу, с увеличением прав меньшинств ради размывания большинства, цепляющегося за прошлое.

Соросовские структуры за это изгнали не только из РФ, но и из консервативных Польши и Венгрии.

На этот раз приоритетом должны стать «другие направления». Какие именно? Это может быть Юго-Восточная Азия, где усиливаются позиции врага Сороса – Китая. Или Африка, за которую борются многие сильные государства. Но, вероятно, речь идет о США.

Автор блога считает, что Сорос-старший держался за Европу, потому, что сам европеец. Родился в Венгрии, потом перебрался в Британию. Уже в статусе миллиардера осел в США, оттуда пытался распускать щупальца по миру, и прежде всего по Европе.

У Алекса Сороса совсем другая личная история. Мужчина родился в Нью-Йорке, в США учился и прожил всю жизнь. Здесь сконцентрированы и его интересы - материальные и политические.