Александр Ревва сделал очень дорогой подарок матери на юбилей

Еще совсем недавно мать звезды публично жаловалась на то, что у нее натянутые отношения с сыном. Она с большим сожалением отмечала, что они оба ограничены в общении. Но, как выяснилось, юморист про родительницу не забывает.
Маме российского шоумена Александра Реввы Любови Николаевне стукнуло 70 лет.
Артист поздравил маму с круглой датой и сделал щедрые подарки, сообщает СтарХит со ссылкой на концертного директора Никиту Коннова.
Саша лично поздравил с юбилеем Любовь Николаевну. Он сделал ей огромный сюрприз, прилетев в Сочи.
Подарил букет цветов, сто тысяч рублей, а также - шикарный отдых на Красной Поляне, — уточнил Коннов.
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