Александр Ревва сделал очень дорогой подарок матери на юбилей

Еще совсем недавно мать звезды публично жаловалась на то, что у нее натянутые отношения с сыном. Она с большим сожалением отмечала, что они оба ограничены в общении. Но, как выяснилось, юморист про родительницу не забывает.

Маме российского шоумена Александра Реввы Любови Николаевне стукнуло 70 лет.

Артист поздравил маму с круглой датой и сделал щедрые подарки, сообщает СтарХит со ссылкой на концертного директора Никиту Коннова.