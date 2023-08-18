Александр Ревва сделал очень дорогой подарок матери на юбилей

12:30 2023-08-18

Шоумен презентовал Любови Николаевне на 70-летие отдых на Красной Поляне и 100 тысяч российских рублей.

Еще совсем недавно мать звезды публично жаловалась на то, что у нее натянутые отношения с сыном. Она с большим сожалением отмечала, что они оба ограничены в общении. Но, как выяснилось, юморист про родительницу не забывает.

Маме российского шоумена Александра Реввы Любови Николаевне стукнуло 70 лет.

Артист поздравил маму с круглой датой и сделал щедрые подарки, сообщает СтарХит со ссылкой на концертного директора Никиту Коннова.

Саша лично поздравил с юбилеем Любовь Николаевну. Он сделал ей огромный сюрприз, прилетев в Сочи.

Подарил  букет цветов, сто тысяч рублей, а также - шикарный отдых на Красной Поляне, — уточнил Коннов.

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