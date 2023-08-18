Валентина Талызина раскрыла малоизвестную тайну Аллы Пугачевой

Народная артистка РСФСР в интервью Владимиру Манучарову осудила Примадонну. По мнению актрисы, Пугачева позволяет себе слишком многое.

Как отмечает канал Словодел на платформе Дзен, Талызина напомнила общественности один неизвестный факт, который о приме российской эстрады знают немногие. У артистки, как выяснилось, при рождении было совсем другое отчество.

Папку у нее звали Борух, а она - не холопка и не раба! - переименовала папку в Бориску. Борис – славянское имя. Алла - не Боруховна, Алла - Борисовна, а? Русской захотела быть, − заявила звезда.

Валентине Талызиной явно не нравится, что сегодня творит Пугачева. Но дальше актриса тему раскрывать не стала. Она только намекнула: певица всегда умела переобуться и подстроиться под обстоятельства.