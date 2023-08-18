Как неопытные водители своими руками ломают автоматическую коробку передач

15:23 2023-08-18

Несмотря на то, что современные автосервисы предоставляют надежное обслуживание автоматических коробок передач (АКПП), некоторые водители предпочитают избегать автомобилей с этим типом трансмиссии.

Однако владельцы АКПП могут нанести вред своей коробке передач некорректной эксплуатацией. Давайте рассмотрим несколько примеров, которые могут привести к досрочному износу и поломкам АКПП.

  1. Пробки и режим "D": Переключение из положения "D" в положение "N" во время движения в пробках может снизить оптимальное давление в трансмиссии, что приведет к уменьшению ее ресурса.

  2. Парковка на уклоне: Оставляя автомобиль в режиме "P" (парковка) на уклоне, без использования стояночного тормоза, можно повредить механизм блокировки и вызвать поломку замка АКПП.

  3. Обслуживание: Необходимо менять масло в АКПП каждые 70-80 тысяч километров и заменять фильтр. Эту процедуру следует проводить у специалистов с использованием рекомендованных производителем материалов.

  4. Прогрев в холодное время: Прогревая двигатель в холодное время, также следует обратить внимание на прогрев АКПП для предотвращения повреждений.

  5. Переключение в режиме движения задним ходом: Переключение в режим движения задним ходом без полной остановки автомобиля может вызвать нежелательное напряжение и повреждения в АКПП.

  6. Присадки к маслу: Использование присадок к маслу для АКПП может скрыть реальные проблемы и усугубить поломку, замедлив необходимый ремонт.

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