10 занимательных фактов из истории мирового автомобилестроения

1. Первый штраф за превышение скорости был выписан в 1896 году в Лондоне. Полицейский оштрафовал "лихача", который разогнался на своем автомобиле до сумасшедших 13 км/ч при максимальной разрешенной скорости в 10 км/ч.

2. Логотип компании "Тойота" изображает нитку, продетую в игольное ушко - изначально фирма производила ткацкие станки. Кстати, именно основатель фирмы - Сакичи Тоеда - изобрел автоматический ткацкий станок.

3. Первый автомобиль, на котором удалось разогнаться до 100 км/ч, имел электродвигатель (это произошло в апреле 1899 года). Кстати, первое ДТП также было с участием электромобиля.

4. В легендарном автомобиле Volkswagen Beetle ("Жук") омыватель лобового стекла работал от давления из запасного колеса. Поэтому запасное колесо приходилось накачивать сверх нормы.

5. Во многих автомобилях марки Porsche замок зажигания находится слева от руля. Эта традиция восходит к первым гонкам "24 часа Ле-Мана", в которых водители стартовали "бегом": они должны были сначала добежать до своих машин, запрыгнуть в них и начать движение. Нахождение замка зажигания слева в этом случае было более удобным.

6. Первый в мире танк с вращающейся башней был создан французской компанией Renault.

7. В Уругвае состояние опьянения при ДТП расценивается как смягчающее, а не отягчающее обстоятельство.

8. Согласно британским законам, у королевы нет паспорта и водительских прав, но водить машину ей можно.

9. Легендарный суперкар Porsche 911 должен был называться Porsche 901. Название пришлось изменить после возражений компании Peugeot, которая заранее получила права на способ именования моделей тремя цифрами с нулем посередине.

10. Марка автобусов «Икарус» была названа в честь древнегреческого мифологического персонажа Икара.