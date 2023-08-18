Автомобильные шины: зачем их перерабатывать и что из них можно сделать

Отработанные шины могут быть весьма полезными ресурсами, если их правильно переработать и использовать. Владельцы автомобилей часто меняют шины из-за износа, и затем возникает вопрос, как поступить с ними дальше. Несмотря на возможности декоративного использования, их нельзя банально выбрасывать на свалку.

Методы неправильной утилизации старых шин Согласно законодательству, отработанные автопокрышки относятся к 4 классу опасности и требуют грамотной утилизации на специализированных предприятиях. Нельзя сжигать их на обычных мусоросжигательных заводах, сваливать на общие свалки, зарывать в земле или выбрасывать в водоемы. По мере разложения шин, которое продолжается до ста лет, выделяются токсичные соединения, наносящие вред окружающей среде и здоровью.

Однако переработка старых покрышек может приносить пользу. В некоторых странах, к примеру, горючий газ, выделяющийся при термической обработке шин, используется в бытовых нуждах для обогрева помещений и генерации электроэнергии.

Жидкие продукты, получаемые в результате пиролиза, применяются в производстве пластиков, а мелкие резиновые частицы используются для создания битумных материалов.

Вариантов использования переработанных шин множество. Из резиновой крошки производят покрытия для детских площадок, стадионов, парковок, дорожек и даже спортивных площадок. Этот материал отличается долговечностью, стойкостью к различным температурным условиям и безопасностью для пользователей. Он также используется для создания обувной подошвы, спортивного оборудования, мебели, заграждений и влагозащитных материалов.