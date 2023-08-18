Пластик: как его перерабатывают и что делают из вторичной переработки

За последние десятилетия производство пластмасс выросло в несколько раз, и вместе с этим увеличилось количество пластиковых отходов. Сложность заключается не только в переработке пластика, но и в его вредном воздействии на окружающую среду. Отработанные пластиковые изделия медленно разлагаются, выделяя вредные элементы, что создает серьезные проблемы для природы и здоровья человека.

Значимость переработки пластика

Сокращение загрязнения окружающей среды и улучшение качества экосистем являются ключевыми преимуществами переработки пластика. Производство пластика требует большого количества энергии и выделяет парниковые газы, в то время как его переработка требует гораздо меньше энергии. Переработка также способствует сокращению объемов свалок, что имеет положительное воздействие на окружающую среду.

Переработка пластика также экономически выгодна. Повторное использование пластикового материала снижает расходы предприятий, так как производство из вторичного сырья стоит дешевле, чем создание новых изделий с нуля. Кроме того, компании, которые активно участвуют в переработке пластика, приобретают популярность среди потребителей, так как экологически ответственное поведение сегодня в моде.

Процесс переработки пластика

Переработка пластика включает несколько этапов: