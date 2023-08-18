Огородник со стажем рассказал, как один банан может вывести всех муравьев с участка

Даже один-единственный банан может помочь в непростом деле борьбы с муравьями.
Эти насекомые опасны тем, что способствуют размножению тли на участке, да и сами не прочь угоститься урожаем.
Они поедают корни у томатов и огурцов, что вряд ли порадует огородников.
Предлагаем простое, проверенное и работающее средство, новичкам на заметку.
Приманиваем муравьев сладким десертом с отравой, и проблемы как не бывало.
В качестве десерта выбираем банановую кожицу, которую надо обвалять в борной кислоте.
Теперь это угощение надо разложить в местах скопления муравьев. Эффект последует незамедлительно.
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