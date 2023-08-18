Огородник со стажем рассказал, как один банан может вывести всех муравьев с участка

Даже один-единственный банан может помочь в непростом деле борьбы с муравьями.

Эти насекомые опасны тем, что способствуют размножению тли на участке, да и сами не прочь угоститься урожаем.

Они поедают корни у томатов и огурцов, что вряд ли порадует огородников.

Предлагаем простое, проверенное и работающее средство, новичкам на заметку.

Приманиваем муравьев сладким десертом с отравой, и проблемы как не бывало.

В качестве десерта выбираем банановую кожицу, которую надо обвалять в борной кислоте.

Теперь это угощение надо разложить в местах скопления муравьев. Эффект последует незамедлительно.