5 причин постоянно держать в машине пачку соды: водителям на заметку

Это простое вещество помогает решить множество проблем, связанных как с внешним видом авто, так и с его интерьером.

Есть несколько «автомобильных» ситуаций, где сода может быть невероятно полезной.

Чистка Колес Сода легко устраняет загрязнения на колесах и дисках. Просто растворите соду в воде и протрите этой жидкостью покрышки. Грязь и налёт исчезнут.

Удаление Пятен с Обивки Сода эффективно удаляет пятна с тканевой обивки сидений. Смешайте соду с небольшим количеством воды до получения пастообразной консистенции и нанесите на пятно. Тщательно вытрите.

Борьба с Ржавчиной Сода также помогает бороться с ржавчиной. Нанесите раствор соды на ржавые участки с помощью зубной щётки. Это простое средство поможет устранить коррозию.

Избавление от Запахов Сода абсорбирует запахи. Поставьте небольшое блюдце с содой на сиденье на несколько часов, чтобы избавиться от неприятных запахов.

Предотвращение Запотевания Стёкол Сода также может предотвратить запотевание стёкол. Положите немного соды на блюдце и поставьте его на панель. Это поможет снизить влажность в салоне.