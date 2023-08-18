Закулисная жизнь Фредди Меркьюри скрывает множество секретов, которые стали известны

Друг и помощник Фредди Меркьюри Питер Фристоун рассказал о новых, неизвестных ранее фактах из жизни знаменитого музыканта, сообщает автор канала "Первые впечатления" на платформе Дзен.

Сколько языков знал Меркьюри

У Фредди особой предрасположенности к языкам не было. Его родной язык - английский. Этому языку музыканта учили в школе святого Петра в Индии, на английском он разговаривал со своей семьей. Я никогда не слышал, чтобы Фредди разговаривал с родителями на гуджарати. На некоторых концертах иногда говорил несколько фраз на языке страны, где выступали Queen, но эти слова обычно заучивал прямо перед шоу.

В разные годы артист написал и спел некоторые композиции на других языках - испанском и японском. Но это было в действительности переводом слов, которые звезда написал по-английски.

До и после концертов

По словам помощника, Фредди спокойно чувствовал себя в период подготовки к концертам, потому просто отдыхал в ожидании шоу.

Он обычно не тратил время на осмотр достопримечательностей, посвящал этому другие дни. Фредди плотно обедал, затем около 16.00 часов присоединялся к группе, направлявшейся на площадку для проверки звука. После этого возвращался в отель, чтобы немного отдохнуть. Или - оставался за кулисами, если не было такой возможности. Тогда он пил горячий напиток из меда и лимона, который мы для него готовили, - отметил Питер Фристоун.

Помощник также поведал, что музыкант уделял большое внимание комфорту в пути, но мог спокойно смириться со многими ограничениями. Фронтмен Queen требовал лишь, чтобы в гримерке было зеркало в полный рост. А еще - чайник, лимоны и мед, чтобы можно было приготовить напиток для горла.

Иная ситуация в первое время была после концертов. В гримерке я помогал музыкантам снимать мокрую одежду, снимал ботинки и носки. Они одновременно с этим обсуждали шоу. Потом к группе пускали семью и кого-нибудь из гостей. Если на концерте были представители звукозаписывающей компании, тогда накрывался небольшой стол - для них и группы.

Не виртуозный гитарист?

Фредди на самом деле мог сыграть не более трех аккордов на гитаре. Почему он так говорил на концертах? Думаю, он хотел, чтобы люди улыбнулись. Фредди чаще всего сочинял песни на фортепиано, потому что именно на нем лучше всего играл.

К слову, у Фредди своей гитары дома не было.