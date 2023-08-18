3 лайфхака, которые заметно упростят жизнь водителя

Хотя опытные водители могут также извлечь пользу из некоторых небольших хитростей и правил безопасности, о которых они могли не знать, несмотря на многолетний опыт.
Профессиональное Рулевое Управление
Располагайте руки на руле, как будто это циферблат часов: 3 и 9 часов или 4 и 8 часов. Такое положение рук обеспечивает лучший контроль и минимизирует усталость.
Оптимальная Настройка Зеркал
Настройте боковые зеркала так, чтобы видеть около 1/4 заднего крыла автомобиля. Это помогает максимально использовать поле зрения и получать информацию о происходящем сзади.
Адаптация К Скорости Движения
Выбирайте скорость движения, соответствующую потоку автомобилей. Избегайте лишних спешки и замедления, чтобы поддерживать плавное движение и безопасность на дороге.
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