3 лайфхака, которые заметно упростят жизнь водителя

Хотя опытные водители могут также извлечь пользу из некоторых небольших хитростей и правил безопасности, о которых они могли не знать, несмотря на многолетний опыт.

Профессиональное Рулевое Управление

Располагайте руки на руле, как будто это циферблат часов: 3 и 9 часов или 4 и 8 часов. Такое положение рук обеспечивает лучший контроль и минимизирует усталость.

Оптимальная Настройка Зеркал

Настройте боковые зеркала так, чтобы видеть около 1/4 заднего крыла автомобиля. Это помогает максимально использовать поле зрения и получать информацию о происходящем сзади.

Адаптация К Скорости Движения

Выбирайте скорость движения, соответствующую потоку автомобилей. Избегайте лишних спешки и замедления, чтобы поддерживать плавное движение и безопасность на дороге.