Опытный садовод рассказала про основные правила ухода за штамбовыми розами

Особых сложностей выращивание штамбовых роз не представляет, однако некоторые правила знать все же нужно. Раскрываем основные нюансы ухода.

Очень важный момент - обрезка. Именно это действие отвечает за особую декоративность штамбовой розы. Основную обрезку для всех типов роз (кроме однократно цветущих) делаем весной.

Однократно цветущие разновидности, например, розы Rambler, обрезаем сразу по завершении цветения. Если это не сделать, крона будет загущаться и ухудшится качество цветения.

Нужно помнить про одну особенность штамбовых роз. Ветви подвоя могут возникать по всей высоте штамба.

Надо время от времени проверять штамб, особенно там, где была сделана подвязка, и в частях, которые укрыты кроной. При появлении лишних веток, их нужно выламывать.