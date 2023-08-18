Почему компост медленно перепревает: рассказываем, как ускорить этот процесс

Компост - это ценное, питательное удобрение, которое можно приготовить своими силами. На его созревание идет около 10 месяцев.

Однако можно повлиять на скорость приготовления компоста. Рассказываем, как это сделать.

Для ускорения процесса надо поливать компостную кучу обычной водой раз в неделю. При оптимальной влажности в компостной массе удобрение будет готово на пару месяцев раньше.

Если на всю дачу идет вонь со стороны компостной ямы, значит в куче много азотистых веществ. Убрать запах можно добавлением соломы.

Все содержимое надо перемешать и равномерно распределить по нем солому.

Если отходы лежат и сохнут, не перепревая, значит, азота там явно не хватает. Вносим пару спичечных коробков мочевины, разведенных в ведре воды.

Поливаем этим свой компост. Перегнивание тогда пойдет гораздо быстрее.