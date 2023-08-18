Можно ли получить нормальный компост, если у вас нет коровы, дающей навоз

21:44 2023-08-18

Есть мнение, что без коровьего навоза получить хороший компост не получится. Однако это заблуждение.

Некоторые дачники уверены, что без коровяка не приготовить настоящий полезный компост. Но это не так.

Можно добавить вместо навоза Байкал, и удобрение удастся приготовить в очень короткие сроки - всего за пару месяцев.

Но можно поступить иначе. Полезную флору можно создать и без Байкала. Добавляем в компост обычные дрожжи, и он будет готовиться, "как на дрожжах".

На стакан сахара берем литр воды и добавляем туда пакетик дрожжей. Затем проливаем хорошенько в углубления, сделанные в компостной куче.

Вы заметите, как быстро после этого пойдет процесс разложения. Компост ускорит свое созревание на месяц-полтора.

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