Можно ли получить нормальный компост, если у вас нет коровы, дающей навоз

Некоторые дачники уверены, что без коровяка не приготовить настоящий полезный компост. Но это не так.

Можно добавить вместо навоза Байкал, и удобрение удастся приготовить в очень короткие сроки - всего за пару месяцев.

Но можно поступить иначе. Полезную флору можно создать и без Байкала. Добавляем в компост обычные дрожжи, и он будет готовиться, "как на дрожжах".

На стакан сахара берем литр воды и добавляем туда пакетик дрожжей. Затем проливаем хорошенько в углубления, сделанные в компостной куче.

Вы заметите, как быстро после этого пойдет процесс разложения. Компост ускорит свое созревание на месяц-полтора.