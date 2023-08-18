Как приготовить компост по-быстрому: несколько советов от бывалых огородников

Плохо созревает тот компост, в котором бывают перепады влажности.

Если трава в компосте то сохнет, то намокает от воды, происходят колебания уровня влаги, что влияет на жизнедеятельность полезных бактерий.

Для быстрого перегнивания компоста важно, чтобы бактерии эти не погибали, а продолжали свою работу.

В этом случае нужно подсыпать поверх компостной кучи слой земли в 10 см. Но не все дачники находят на это время и силы.

Есть более простой способ поддержания жизнедеятельности полезных бактерий и ускорения созревания компоста.

Накрываем кучу полиэтиленовой пленкой, в ней проделываем отверстия для циркуляции воздушных потоков.

Если эта куча под пленкой постоит на открытом солнце продолжительное время, процесс созревания будет идти очень быстро.