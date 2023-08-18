Натуральное средство на основе мяты от надоедливых муравьев на дачном участке

Многие огородные вредители очень не любят мяту, в том числе и муравьи. В то же время людям она очень даже нравится.

Растение не только избавит участок от неприятных насекомых, но и наполнит воздух вокруг освежающим ароматом.

Можно просто высадить кустики мяты по периметру дома, расставить горшки с растением на подоконниках дачной постройки.

Другой способ - использование мяты в виде эфирного масла. Его нужно накапать по углам дома или в местах скопления муравьев на участке.

Можно также приготовить водный раствор мяты и распылить его по всем поверхностям дома и в подозрительных местах на огороде.