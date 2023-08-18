Пучковый сорт огурцов «Кураж», который принесет вам урожай до 8 кг с одного куста

Огурцы отличаются тонкой нежной кожицей, плотной хрустящей мякотью. Они никогда не дают горчинку, растут пучками, поэтому их легко собирать. Сорт отличается высокой урожайностью.

Если обеспечить правильный уход, то один куст может дать до 8 кг вкусных крупных плодов.

Огурцы созревают на 50-й день после высадки. Дают урожай до самой осени. Всходят дружно, почти 100%. В пучках образуется много плодов. Подкармливать лучше органикой.

Чтобы улучшить рост корней и повысить урожайность, используем свежие или сухие дрожжи. На 2 л воды берем 100 г дрожжей, 100 г сахара. Готовим настой сутки.

Потом разбавляем водой: на 10 л воды 200 мл настоя. Поливы делаем под корень.