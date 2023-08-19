Опытный садовод рассказал о важных нюансах опыления плодовых деревьев на участке

Не все сорта могут опылять друг друга, поэтому посадить надо не один, а 3-4 сорта-опылителя. Тогда шанс на хорошее опыление в разы увеличивается.

Некоторым деревьям опылители не нужны, речь идет о самоплодных сортах.

Яблони и груши практически все нуждаются в опылителях, черешни тоже, большая часть вишен и слив. Самоплодны персики, абрикосы, айва.

Если посадите даже возле самоплодного дерева подходящий опылитель, урожай все равно будет больше и лучше.

Высаживать опыляющие сорта надо через 50 м от плодового дерева. Плохая идея - высаживать разные по сроку созревания сорта в одну кучу.

Ранние сорта должны расти отдельно, средние и поздние - в другом месте. И вообще идеальный вариант - расположить в саду рядом все деревья с общим сроком созревания.