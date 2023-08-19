Опытный цветовод дал советы по выращиванию комнатной камелии

Выращивать камелии дома не так то просто, но если набраться терпения и соблюдать рекомендации экспертов, то все получится.

Труднее всего получить от растений цветение. Если камелии держат на балконе или в саду, бутоны завязываются ежегодно, обычно к осени, если соблюдается подходящая температура - 3-8 градусов тепла.

Но приходит время, когда горшок нужно нести в дом. Попав в теплое место, где меньше света, бутоны могут опадать.

Зимой нужно поддерживать температуру в комнате не выше +15 градусов. Самый лучший вариант - прохладный зимний сад или закрытая лоджия.

Камелии любят рассеянный яркий свет, который им нужен не менее 8 часов в день. Досветку делаем сверху.

Для активного цветения нужно кормить растения каждую неделю, начиная с конца августа. Выбираем калийно-фосфорные подкормки.

Летом делаем обильные поливы мягкой водой, она должна быть комнатной температуры.

После закладывания бутонов поливы надо слегка уменьшить. За режимом увлажнения следим строго. Иначе листья и бутоны опадут. Зимой почва должна быть слегка влажной.

Пересадку делаем рано весной, нужно проводить процедуру раз в два года. Почва составляется из дерновой, листовой, хвойной земли, нужен еще торф, песок.

Все компоненты берем в равных долях. Песка наполовину меньше, чем одна доля.

Растение должно быть повернуто к свету бутонами, переселять в худшие условия нельзя.