Лена Ленина с отравлением попала в больницу Монако

Писательница Лена Ленина сообщила в личном блоге, что лежит под капельницей в больнице. Как сообщает 5-tv.ru, знаменитость стала жертвой пищевого отравления.
Примечательно, что инцидент случился в элитном отеле на Лазурном берегу Монако. Ленина рассказала:
Меня привезли в клинику с острым отравлением, через сутки после завтрака в пятизвездочной гостинице.
Писательница считает, что виной всему омлет. Из-за отравления она всю ночь провела в уборной. Елена не хотела ехать в больницу, но на этом состояла ее подруга, которая лично отвезла Ленину в клинику. Врачи быстро взяли нужные анализы.
Как выяснилось, это на самом деле пищевое отравление, вредных бактерий в организме звезды не обнаружили. Ленина заявила, что больше не будет есть омлеты.
Вообще, пора с общепитом завязывать и начинать готовить самой. Здоровье важнее люкса, — заявила писательница.
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