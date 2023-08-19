Дом за 1 доллар выставлен на продажу в США

Дом всего за 1 доллар выставили на продажу в Америке. О необычном предложении на рынке недвижимости городка Понтиак в штате Мичиган написали американские СМИ.

В объявлении объект назвали самым дешевым домом в мире. Здание находится в непригодном для жизни состоянии. Облицовка и крыша в нем очень потрепаны, в некоторых комнатах нету обоев либо штукатурки.

На снимках санузла видны открытые трубы, дыра в полу. Риелтор Крис Хьюбел считает при этом, что объект удастся реализовать дороже заявленной цены. По его прогнозам, хозяин получит с продажи объекта 45-50 тысяч долларов.

И уточнил, что новым собственникам придется потратить на реновацию около 20 тысячи долларов, а то и больше.

Дом построен в 1956 году, его площадь - около 67 квадратных метров. В нем 2 спальни и одна ванная. В последний раз особняк сменил владельца в 2022 году. Тогда его продали за 4 тысячи долларов.