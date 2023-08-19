Никас Сафронов рассказал, куда исчезла Азиза

Звезда 90-х Азиза неожиданно резко перестала выступать и отменила все концерты. Она не отвечает на звонки друзей. Народный художник РФ Никас Сафронов, который давно дружит с Азизой, назвал причину исчезновения звезды:

Азиза с 16 лет выступает, сейчас она решила отдохнуть, - заявил Никас. Имеет на это право. Конечно, настораживает, что Азиза не отвечает на звонки и сообщения друзей. У неё, вероятно, такой период - хочется уединения. Мы недавно общались и она сказала, что в данный момент ей так лучше.

По словам Сафронова, Азиза уникальная артистка, но наступил момент, когда она захотела просто отдохнуть.

КП напомнило, что певица в начале года заявляла, что планирует заниматься целительством.

Азиза не так давно записала композицию Ильи Резника «Любимые не умирают» о героях России. Песня набрала большое количество просмотров в Интернете, но на телевидении ее вырезали и не показали. Это Азизу потрясло. Тогда она сказала, что больше не будет бороться с ветряными мельницами и покидает сцену.