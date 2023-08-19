Рак желудка может сигнализировать о проблеме задолго до ее выявления, как ее распознать

Злокачественная опухоль желудка, как правило, дает о себе знать на поздних стадиях. И при таком раскладе заболевание не всегда поддается лечению, человек «сгорает» всего за считаные месяцы.

Рак при этом может несколько лет развиваться, практически не подавая больному знаков. Но есть симптомы, которые все же помогут вычислить болезнь. Для этого достаточно быть немного более внимательным к своему самочувствию и подмечать даже очень мелкие изменения в поведении, сообщает Космополитен.

По мнению экспертов организации Cancer Research UK, один из ранних признаков рака желудка можно заметить во время приема пищи. Если неожиданно человек без всяких причин стал наедаться гораздо меньшим количеством еды, нежели обычно, это - повод срочно записаться к врачу.

Тревожным знаком должно послужить и то, что человек кардинально не менял образ жизни, по-прежнему испытывает чувство голода, но не в силах справиться с привычной ранее порцией. Иногда в таких случаях появляется ощущение, что вырвет, если дальше продолжить есть.

Симптомы раннего рака желудка порой могут быть схожими с симптомами других состояний - таких, как язва желудка. В этом и есть коварство данной патологии: ее зачастую списывают со счетов, — объясняют коварство рака желудка эксперты.

Еще один неочевидный признак рака желудка на ранней стадии - чувство, будто еда останавливается вверху живота прямо при приеме пищи. При подобных симптомах лучше скорее обратиться к врачу, чтобы разобраться с причинами такого состояния и отмести страшные подозрения.