Композицию Егора Летова «Все идет по плану» сыграют на ста гитарах

Песню лидера группы «Гражданская оборона», рок-музыканта Егора Летова «Все идет по плану», в Омске планируют сыграть на ста гитарах, сообщает Газета.ру со ссылкой на организатора мероприятия Илью Воронкова.

Мероприятие состоится в парке Победы 29 августа. По словам Воронкова, его вдохновило видео, снятое во время фестиваля в Новосибирске.

Честно говоря, стало грустно, что ничего подобного никогда в нашем городе не проводилось, хотя это - родина Летова. Потому мы с друзьями и решили организовать это мероприятие. Кроме дани уважения Летову, это станет местом, где музыканты смогут познакомиться, пообщаться друг с другом, — сказал он.

Организаторы ищут участников необычного флешмоба.

Ранее, в феврале, 50 гитаристов в России одновременно исполнили на сцене хит группы Nirvana, сделавший группу звездами мирового уровня, - композицию Smells Like Teen Spirit.