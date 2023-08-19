Дачник со стажем рассказал, как вырастить на даче природный инсектицид - неприхотливый клопогон

Ухаживать за клопогоном несложно, выращивать растение можно в затененном уголке сада.

Лучшее расположение - возле забора, возле стены с подветренной стороны.

Многолетники тут будут получать защиту от солнца и ветра, который часто повреждает эти высоко растущие цветы.

Клопогон красиво смотрится в садовом ландшафте, как по одиночке, так и в групповых посадках. В высоту растение достигает 2 метра.

Неприятный запах, который источают растения, если растереть их листики в ладонях, эффективно отпугивает клопов. Отсюда и столь говорящее название этого цветка.