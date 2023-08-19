Скрытая опция автоматической коробки передач, которой мало кто пользуется

Большинство из них даже не понимают, для чего этот режим предназначен, и почти не прибегают к использованию этой полезной функции.

Рассмотрим ситуации, в которых ручной режим может оказаться настоящей находкой для владельцев автомобилей с АКПП.

Когда имеет смысл обратиться к ручному режиму В сложных дорожных ситуациях механический режим предоставляет водителю больше гибкости, чем встроенное программное управление автоматической коробкой передач.

Особенно этот режим полезен, когда нужно быстро выбраться из грязи или снега, например, зимой на заснеженных и обледенелых дорогах.

Кроме того, ручной режим позволяет расширить возможности маневрирования и выполнения обгонов.