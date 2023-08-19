2 вещи в машине, которые не стоит менять слишком рано: водителям на заметку

Однако важно понимать, что иногда бывает разумнее ориентироваться на фактическое состояние деталей и компонентов, а не только на предписанные интервалы. Это позволит сэкономить время, усилия и деньги, не заменяя что-то, что остается в хорошем состоянии.

Один из таких примеров - воздушный фильтр. Хотя обычно рекомендуется менять его после определенного пробега, более разумно оценивать состояние фильтра. Если он не загрязнен и не поврежден, то его можно оставить на более длительное время.

Еще одной деталью являются шины. Часто говорится, что покрышки необходимо менять раз в пять лет. Тем не менее, если они сохраняют хорошее состояние и протектор, замена может быть отложена на более поздний срок.