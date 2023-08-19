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Замена шин Переход с летних шин на зимние - не просто требование правил, но и гарантия безопасности на дорогах с гололедицей и снегом. Владельцам стоит помнить, что зимняя резина значительно улучшает управляемость автомобиля. Помимо этого, важно проверить давление в шинах, не допуская ни перескока, ни недопустимого снижения давления.
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Состояние аккумулятора Ёмкость аккумулятора снижается при низких температурах, и если устройство приходит к концу своего срока службы, замена становится необходимой. Очень холодные дни могут даже окончательно вывести аккумулятор из строя, поэтому следует не забывать о его состоянии.
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Лобовое стекло Помимо проверки наличия трещин на лобовом стекле, важно обратить внимание на состояние дворников и системы обдува. В случае неполадок, замена этих элементов необходима, чтобы избежать появления конденсата на стекле, что может быть опасно для видимости водителя.
3 вещи, которые нужно проверить в авто перед наступлением морозов
16:39 2023-08-19
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