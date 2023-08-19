3 вещи, которые нужно проверить в авто перед наступлением морозов

Замена шин Переход с летних шин на зимние - не просто требование правил, но и гарантия безопасности на дорогах с гололедицей и снегом. Владельцам стоит помнить, что зимняя резина значительно улучшает управляемость автомобиля. Помимо этого, важно проверить давление в шинах, не допуская ни перескока, ни недопустимого снижения давления.

Состояние аккумулятора Ёмкость аккумулятора снижается при низких температурах, и если устройство приходит к концу своего срока службы, замена становится необходимой. Очень холодные дни могут даже окончательно вывести аккумулятор из строя, поэтому следует не забывать о его состоянии.