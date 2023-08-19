Урожайные сорта огурцов, которые не поздно сажать даже в августе: советы бывалых огородников

Сорт Ажур F1 вырастает до 100 г, вкус плодов сладковатый с ярким огуречным ароматом. Урожай созревает через 40 дней после высаживания. Сорт устойчив к болезням и плохим погодам. Плодоносит обильно, относится к самоопыляемым видам.

Баночный F1 - отличный сорт для зимних заготовок, что видно уже из названия. Плоды ровные, красивые, хрустящие, среднего размера. Относятся к раннеспелым разновидностям. Растет огурец быстро, не боится перепадов температур и болезней.

Тeщa F1 - гибридный самоопыляемый вид. Ему нужен хороший полив, нуждается в питательной подкормке. В ответ радует богатым урожаем, плодоносит до глубокой осени. Эти огурцы не перерастают, не желтеют, не бывают перезревшими.