Почва быстрее восстановится после чеснока, если вы воспользуетесь нашими советами

Для обеззараживания почвы после сбора урожая чеснока подойдет простая марганцовка. Необходимо приготовить концентрат слегка розового цвета и полить им грядки.

Обязательно удобрить почву после сбора урожая. И лучше выбирать не народные средства, а специальные комплексные подкормки, которые можно купить в магазине.

Засеять участок, на котором рос чеснок, растениями-сидератами: еще одна возможность дать почве питание. Отлично для этой цели подойдут бобовые, рапс или горчица.