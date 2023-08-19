Пора собирать лук: как определить, что луковицы уже созрели

Универсальным решением будет точно фиксировать дату посадки лука. Вне зависимости от сортовой принадлежности спустя 80 дней можно приступать к сбору урожая.

Обратите внимание на состояние надземной части лука. Если вы заметили, что перья начали желтеть или ложиться на землю, это верный признак, что лук уже готов.

Понять степень спелости лука можно, выкопав одну луковицу. Если ее корни невелики и сухие, это означает, что урожай созрел.