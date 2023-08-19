Перцы побалуют отличными плодами, если применить эти агротехнические приемы

В плане подкормки перец особенно притязательная культура. Подкармливать его необходимо за сезон четыре раза зольным раствором из расчета литр золы на 10 литров воды.

После приготовления средства его нужно выдержать 24 часа перед поливом. На каждое растение потребуется 2 стакана удобрения, которое следует вносить с интервалом в неделю.

Стимулировать плодоношение перца можно, своевременно удаляя листочки и побеги, расположенные до развилки. Так растение сконцентрирует силы на формирование плодов.