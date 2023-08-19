Почему категорически нельзя заправляться до полного бака: не все водители знают

Эксперты подчеркивают, что этот метод не следует использовать, даже если планируется долгая дорога или по привычке. Вместо этого, стоит разобраться в причинах, почему заправка до максимального уровня бака может стать проблемой.

Почему же не рекомендуется заправлять бак до полного? Современные топливные баки оснащены сложной системой вентиляции, и заправка «до полного» может навредить этой системе. Эксперты предостерегают: под пробку бака можно повредить вентиляционные клапаны, которые отвечают за корректное функционирование бака.

Гравитационный клапан является первой линией защиты. Он находится между абсорбером и бензобаком. Если машина наклонится до 45 градусов, например, при полном баке и неровной дороге, этот клапан может выйти из строя. Следующим клапаном является электромагнитный, который управляет системой впрыска и подачи топлива. В бензобаке также есть клапан, который обеспечивает подачу воздуха в бак для балансирования давления.

Заправка до полного может привести к тому, что бензин начнет вытекать через горловину бака и попадать на различные механизмы внутри автомобиля. Эти капли бензина могут попасть на тормозные диски или даже взять курс к глушителю, местам, где всегда находится теплый воздух при движении. Под действием тепла бензин может воспламениться и представлять угрозу для безопасности.

Однако есть случаи, когда заправка до полного оправдана. Например, зимой, если машина не используется, полный бак поможет избежать образования конденсата на стенках бака и, как следствие, ржавчины.