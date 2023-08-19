Помидоры поспеют в срок: что делать, чтобы ускорить их созревание

Перепады ночных и дневных температур могут негативно сказаться на процессе созревания помидоров, поэтому почву рекомендуется мульчировать от жары и применять укрывные средства на ночь, если они растут в открытом грунте.

Азотные удобрения должны быть под запретом после начала цветения помидоров. Вреден также избыточный полив. Поэтому проверяйте сухость почвы на несколько сантиметров вглубь.

Примерно за 30 дней до планируемого сбора томатов, чтобы ускорить их созревание, необходимо провести прищипывание и убрать цветки и завязи, которые уже лишние и не успеют сформироваться, но могут забрать ресурсы у основного плода.