Опытный садовод посоветовал эффективное удобрение для роз в летний период

Раз в месяц кормим розы таким раствором: на 10 л воды 10 г суперфосфата и 10 г сульфата калия.
В середине лета можно добавлять в раствор пол килограмма куриного помета, 10 г нитрофоски, 2 стакана золы.
Поддержать ослабевший от пышного цветения куст можно смесью монофосфата калия и суперфосфата, берем каждого препарата по 15 г. Все растворяем в 10 л воды.
Кустики увлажняем по 2 литра на взрослое растение, литр на куст первого года высадки.
Внекорневая питательная подкормка для цветущих роз: Бутон Плюс, который разводим так - пакетик на два литра воды.
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