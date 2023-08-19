Опытный садовод посоветовал эффективное удобрение для роз в летний период

Раз в месяц кормим розы таким раствором: на 10 л воды 10 г суперфосфата и 10 г сульфата калия.

В середине лета можно добавлять в раствор пол килограмма куриного помета, 10 г нитрофоски, 2 стакана золы.

Поддержать ослабевший от пышного цветения куст можно смесью монофосфата калия и суперфосфата, берем каждого препарата по 15 г. Все растворяем в 10 л воды.

Кустики увлажняем по 2 литра на взрослое растение, литр на куст первого года высадки.

Внекорневая питательная подкормка для цветущих роз: Бутон Плюс, который разводим так - пакетик на два литра воды.